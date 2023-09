Zelený mohutný vlak, ktorý poháňajú dva motory, je vidieť až z vesmíru! Podľa britského denníka DailyMail je dokonca v hľadáčiku amerických špiónov. Zeleným kolosom, ktorého interiér je zariadený pre naplnenie všetkých potrieb diktátora, pricestoval dnes Kim do Ruska, kde sa stretol s prezidentom Putinom.

Na snímke z nedele 10. septembra 2023 severokórejský vodca Kim Čong-un víta sprievodcov pred nástupom do vlaku v severokórejskom meste Pchjongjang. Zdroj: Tasr

Kimov obrnený tátoš má viac ako 20 vozňov a v jeho vnútri nájdete skutočne všetko. Od konferenčných miestností cez obývačku, v ktorej sa vraj nachádzajú korálovo ružové sedačky, až po kuchyňu, v ktorej mu pripravujú kuchári rôzne špeciality. Severokórejskému vodcovi je podľa britského denníka dokonca k dispozícii aj vlastný hárem. Pôvabné žienky v uniformách mu majú zabezpečiť služby každého druhu. Dokonca sa hovorí, že napriek tomu, že je ženatý, vo vlaku si dopraje aj nezáväzný sex a že tieto služby využíva pravidelne.

Ruské médiá zverejnili aj fotografie súkromného obrneného vlaku severokórejského vodcu s tmavozelenými vozňami, ktorý po trati ťahala lokomotíva ruských železníc. Kim sa vydal na cestu vlakom do Ruska už v nedeľu popoludní miestneho času. Podľa agentúry Jonhap mu trvala cesta vlakom do mesta Vladivostok na ruskom Ďalekom východe viac než 20 hodín. Ide zároveň o prvú Kimovu návštevu Ruska za uplynulé štyri roky a jeho prvú cestu do zahraničia od vypuknutia pandémie COVID-19.

