Chauvina, ktorý bol do vynesenia verdiktu prepustený na kauciu, bezprostredne po verdikte spútali a vzali do väzby. O výške jeho trestu sa zatiaľ nerozhodlo. Za vraždu druhého stupňa mu hrozí 40-ročné, za vraždu tretieho stupňa 25-ročné a za zabitie desaťročné väzenie.

Afroameričan Floyd zomrel vlani 25. mája v Minneapolise vo veku 46 rokov po tom, ako mu policajt Chauvin kľačal pri zatýkaní na krku vyše deväť minút a ignoroval Floydove sťažnosti na to, že "nemôže dýchať". Tento čin, ktorý okoloidúci nakrútili na video, vyvolal v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.

Americký prezident Joe Biden spoločne so svojou manželkou Jill Bidenovou a tiež americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou telefonoval v utorok s rodinou Afroameričana Georgea Floyda. Biden pozostalým po Floydovi zatelefonoval bezprostredne po vynesení verdiktu nad bývalým policajtom Derekom Chauvinom, ktorého v utorok uznali za vinného z vraždy druhého aj tretieho stupňa a tiež zabitia Floyda.

"Všetkým sa nám veľmi uľavilo," povedal Biden v súvislosti s verdiktom. Dodal, že rozsudok samozrejme neznamená, že všetko bude dobré, ale prinajmenšom teraz došlo k "nejakej spravodlivosti".

"Toto je deň spravodlivosti," povedala rodine aj Harrisová, ktorá vynesenie verdiktu sledovala spoločne s Bidenom v Bielom dome. Biden ešte pred utorňajším rozhodnutím poroty uviedol, že sa modlí, aby bol vynesený "ten správny verdikt". S Floydovou rodinou prezident telefonoval aj v pondelok, aby jej ešte pred rozsudkom vyjadril podporu, pripomenula agentúra AP.

K odsudzujúcemu verdiktu pre Chauvina sa vyjadril aj americký exprezident Barack Obama, ktorý bol prvým a dosiaľ jediným Afroameričanom v úrade prezidenta USA. Rozhodnutie poroty označil za správne. Povedal však, že v boji za spravodlivosť je len prvým krokom. Skutočná spravodlivosť podľa Obamu vyžaduje, aby Američania pochopili, že "s čiernymi Američanmi sa zaobchádza inak, a to každý deň" a že milióny ľudí žijú v obave z toho, že ich ďalšie stretnutie s orgánmi činnými v trestnom konaní môže byť ich posledným.

Today, a jury did the right thing. But true justice requires much more. Michelle and I send our prayers to the Floyd family, and we stand with all those who are committed to guaranteeing every American the full measure of justice that George and so many others have been denied. pic.twitter.com/mihZQHqACV