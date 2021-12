FOTO Čo sa deje? Princezná Charlene ZMEŠKALA narodeniny svojich detí a zdrvujúce slová o liečbe ×

Len v novembri sa monacká princezná Charlene (43) po desiatich mesiacoch strávených v Afrike vrátila do Monaka, no napriek tomu nemôže byť so svojimi deťmi. Chýry o jej zlom zdravotnom stave sa podľa najnovších informácií potvrdili a princezná namiesto oslavy narodenín svojich dvojičiek musela nastúpiť na liečenie.