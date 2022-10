Jedinou známou dcérou Muammara Kaddáfího je právnička Ajša. V súdnom procese proti Saddámovi Husajnovi patrila k tímu právnikov, ktorí ho obhajovali. Vydala sa za otcovho bratranca a v rodine plnila spolu s matkou úlohu akejsi uzmierovateľky. Z problémov neraz svojím právnickým vzdelaním dostávala aj svojich bratov. Pozornosť však pútala predovšetkým jej krása. Ajša v čase najväčšej slávy bola vysokou štíhlou ženou s dlhými blond vlasmi a nápadne sa podobala slávnej modelke Claudii Schiffer. Práve pre jej podobu s modelkou a živote v prepychu ju prezývali Claudiou Schiffer severnej Afriky.

Líbyjský vodca Muammar Kaddáfí. Zdroj: TASR

Až do roku 2011, keď v Líbyi vypukli krvavé demonštrácie proti diktátorskému režimu, OSN ju z funkcie, pochopiteľne, odvolala a Ajši sa obrátil život naruby. Pri následnom bombardovaní Líbye prišla o manžela a dve deti. Krutou smrťou nakoniec zahynul aj jej otec a niekoľko súrodencov. Ajši so zvyškom rodiny sa však podarilo utiecť do susedného Alžírska. Na luxus, v ktorom vyrástla, však mohla zabudnúť.

Jedinou známou dcérou Muammara Kaddáfího je právnička Ajša. Zdroj: Profimedia

Počas nepokojov zaútočili rebeli aj na sídla rodiny a rabovali a pustošili, čo sa dalo. Bojovníci sa zmocnili aj jej majetku, a tak prišla Ajša aj o svoju 13-izbovú luxusnú vilu. Vo vyhnanstve sa však nemala spolu s rodinou zle. Bol im poskytnutý prezidentský apartmán a vláda im poskytla bezpečie pred rozzúrenými líbyjskými rebelmi i medzinárodným zatykačom. Lenže nevďačná Ajša vraj opakovane napádala stráže, ničila vybavenie a dokonca vraj spálila portrét alžírskeho prezidenta, pre čo bola celá rodina onedlho vyhostená, píše český Blesk. Po úteku z Alžírska sa mala rodina usadiť v Ománe v luxusnom sídle šejka.

Na Ajšu je dodnes vydaný medzinárodný zatykač. Na verejnosti sa neobjavuje a jej posledné aktivity siahajú len do roku 2021. Po niekdajšom miláčikovi národa sa tak akoby zľahla zem.