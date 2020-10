FOTO z Číny, ktoré vás zdvihne zo stoličky: Veľký pľuvanec do tváre trpiacej Európe!

O chvíľku to bude rok, čo sa z Číny rozniesol koronavírus do celého sveta! Presne 31. decembra 2019 nahlásili výskyt novej pandémie Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), no predpokladá sa, že koronavírus sa začal v Číne šíriť už v lete. Na rozdiel od Európy porazili pandémiu už po niekoľkých mesiacoch a teraz to v krajine vyzerá, akoby žiadny vírus ani neexistoval.