Len 20-ročný strelec Kujtim Fejzulai spustil v pondelok okolo 20.00 h SEČ paľbu na ľudí, ktorí si užívali vo viedenských kaviarňach a reštauráciách poslednú noc pred začatím lockdownu, zameraného na zastavenie šírenia koronavírusu. Podľa úradov išlo o dobre pripravený teroristický útok. Zahynuli dvaja muži a dve ženy. Medzi obeťami je aj jedna Nemka. Islamský štát sa k útoku prihlásil.

Prvotné správy hovorila o organizovanej skupine, rakúsky minister vnútra Karl Nehammer však neskôr ozrejmil, že Fejzulai zrejme konal sám. Napriek tomu včera rakúske školy zívali prázdnotou, polícia totiž mesto prehľadávala a rodičov vyzvala, aby svoje ratolesti nikam neposielali. Krajina tiež vyhlásila trojdňový štátny smútok, ktorý potrvá až do štvrtka.

Polícia zabijaka poznala, mal záznam

Viedenský rodák so severomacedónskymi koreňmi Kujtim Fejzulai mal záznam v registre trestov za to, že sa pokúšal odcestovať do Sýrie a pridať sa k Islamského štátu. Polícia ho však prepustila z väzenia predčasne, pretože ho považovali za neschopného teroristického útoku. Podľa bezpečnostného analytika Juraja Zábojníka treba hľadať odpoveď na otázku, prečo sa to stalo, v tom, že európski lídri vedú istý, až príliš tolerantný typ politiky.

Prezidentský palác v Bratislave vysvietený v rakúskych národných farbách na znak solidarity s Rakúskom. Zdroj: Dano Veselský

„Ťažko mi môj mozog berie, keď počujete v správach, že útočník už bol v minulosti odsúdený za trestnú činnosť v súvislosti s terorizmom, prepustia ho po niekoľkých mesiacoch a stane sa to, čo včera. Potom zostávajú už len tie suché frázy politikov ako súcitia a je im ľúto, no bohužiaľ, to nie je riešenie,“ krúti hlavou Zábojník.

Terorista podľa Nemcov kupoval náboje na Slovensku

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>