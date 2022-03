Príbeh ako z hollywoodskeho filmu vyrozprávala pre britský denník údajná bývala ruská špiónka Aliia Roza, ktorá svoju kariéru v tajných službách ukončila po tom, ako sa zamilovala do svojho cieľa. Dnes už 37-ročná žena žije v Los Angeles a pracuje ako PR manažérka. Pre denník The Sun však prehovorila o svojom výcviku, keď mala len 18 rokov.

"Bola som vyškolená v rovnakých vojenských osnovách ako Putin a naučili sme sa, ako byť pokojní a chladnokrvní v skutočne ťažkých podmienkach," vysvetlila Roza. "Pán Putin vždy vyhrá," dodala, "a nemôže prehrať tento boj a podporu, pretože to poškodí jeho charakter." Bude pokračovať až do konca." Putin sa podľa nej sústreďuje na získanie „úplnej kontroly nad Ukrajinou“ a nahradenie prezidenta Volodymyra Zelenského novým vodcom.

Okrem pokoja a bojových umení však Aliiu naučili aj veci, ktoré by možno chcela ovládať každá žena. Ako špiónka sa totiž musela nenápadne často votrieť do priazne nebezpečných mužov. Aby sa k nim dostala, musela ich vedieť zviesť, omotať si ich okolo prsta či sexuálne uspokojiť. „Keď som mala 18 rokov, poslali ma na vojenskú akadémiu, kde som študovala všetky špeciálne techniky. Ukázali nám ako zvádzať, manipulovať, presviedčať ľudí, ako strieľať z rôznych druhov zbraní, ako robiť bojové umenia a byť dokonalým vojakom v poli," uviedla v rozhovore pre The Sun. "Študovala som tam a potom som mala niekoľko misií na ochranu ľudí a ochranu krajiny pred drogami dodávanými z Afganistanu a tiež na zastavenie obchodovania s ľuďmi v Rusku," dodala.

Aliia uviedla, že bola medzi vybranými ženami, ktoré prešli školením ako špeciálne agentky a bolo im ukázané, ako využiť svoj pekný vzhľad s maximálnym efektom. Inštrukcia obsahovala konkrétne lekcie o tom, ako vykonávať určitý sexuálny akt. „Každej žene by som mohla povedať, ako prinútiť mužov, aby sa zamilovali a požiadali ich o ruku," vysvetlila. „Cesta zvádzania je plánovaná stratégia a vyžaduje si čas a krok za krokom. Sexuálna výchova bola naozaj dôležitá, pretože musíte byť najlepšou milenkou, ako by ste inak zvádzali? Alebo by ste zvádzali, ale potom by sexuálny proces nebol taký skvelý a vy by ste sa k svojmu cieľu nedostali a nezískali potrebné informácie," vysvetlila Aliia, ktorá dodala, že sexuálny výcvik nebol len teoretický, ale aj s praktickými ukážkami.

V príbehu, ktorý vyzerá priamo ako z pulp fiction románu, Aliia tvrdí, že jej hlavná – a posledná – misia zahŕňala infiltráciu do mocného drogového gangu zvedením jeho vodcu. Jediné čo však prezradila, bolo meno muža, ktorého mala zviesť - Vladimíra. Jej misiu však skomplikovala láska a jej identita bola odhalená. Z poslednej misie jej údajne ostala aj jazva. Jej život mal však zachrániť práve Vladimír.

Aliia, ktorá údajne prešla podobným špionážnym výcvikom ako bývalý agent KGB Putin, verí, že rozumie tomu, ako funguje jeho myseľ. „Ako špeciálny agent sa v prvom rade musíte naučiť žiť dvojaký život a presvedčiť o tom aj ostatných. Ľudia vám váš život musia veriť na sto percent," odhalila tajomstvo Putinovho úspechu.

