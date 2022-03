V roku 2004 bola počas prezidentských volieb a následných protestov poprednou predstaviteľkou opozície. Stala sa jedným zo symbolov tzv. oranžovej revolúcie. V súčasnosti je predsedníčkou strany Blok Julie Tymošenkovej. K ruskej invázii na Ukrajinu sa postavila čelom. Svojimi vystúpeniami a prejavmi apeluje nielen na Európsku úniu, ale aj na USA, aby sa odhodlali k zásadnému kroku a zaviedli bezletovú zónu nad Ukrajinou.

Julia Tymošenková Zdroj: TASR

Na sociálnej sieti Facebook Tymošenková informuje každý deň o aktuálnom dianí v ukrajinských mestách aj nemocniciach. V rámci svojej práce pomáha v nemocniciach, kde ležia vážne choré deti a snaží sa zabezpečovať ich transport do bezpečia. V uplynulých dňoch navštívila v nemocniciach aj ranených vojakov, ktorých odhodlanie vrátiť sa do boja ju dojalo. "Naši zranení bojovníci. Lekárov žiadajú, aby ich čo najskôr prepustili na front! S takými vojakmi porazíme každého nepriateľa! Nech Boh ochraňuje každého ukrajinského obrancu," uviedla s hrdosťou na Facebooku. Ako priznala vo viacerých príspevkoch, od vypuknutia vojny neprešiel jediný deň, ktorý by strávila mimo nemocníc, kde sú hospitalizované ťažko choré deti.

To, že je Julia hrdou patriotkou, naznačujú aj jej zverejnené fotografie s ukrajinskou vlajkou, vojakmi či s občanmi ukrytými v podzemných priestoroch nemocníc.

Apeluje na krajiny, aby pomohli zastaviť vojnu

Ukrajinci majú dostatok sily na to, aby sa bránili, ale medzinárodné spoločenstvo musí urobiť svoju časť, povedala v pondelok bývalá ukrajinská premiérka Julia Tymošenková. "Ukrajinci, naše deti a rodiny práve teraz prežívajú najťažšie časy," povedala Tymošenková novinárom v 12. deň vojny na Ukrajine. "Sme jeden ako národ, sme všetci spolu a máme dosť sily na to, aby sme sa ubránili. Ďakujeme všetkým národom a krajinám, ktoré nám pomáhali a podporovali nás, pretože bez vás by sme nemohli obstáť," dodala.

Zdroj: facebook: Julia Tymošenková

O miliónoch detí a rodín vysídlených ruskou vojnou Tymošenková povedala: "Snažíme sa týchto ľudí evakuovať, ako sa len dá. Naše rodiny, naše deti sú bombardované. Zúfalo sa snažia chrániť pred bombardovaním v krytoch," uviedla na margo zhoršujúcej sa situácie na Ukrajine. Sama sa pritom snaží pomáhať práve rodinám s ťažko chorými deťmi.

Tymošenková zdôraznila, že Rusko pokračuje v bombardovaní a streľbe na deti a civilistov, dokonca aj na humanitárnych koridoroch, pričom vyzýva ľudí na celom svete, aby podporili Ukrajinu a dodala: „Apelujte na svojich prezidentov, parlamenty a predstaviteľov, aby povolili uzavretie ukrajinského vzdušného priestoru proti Rusku."