Najmenej traja ľudia zahynuli po tom, čo búrka Arwen priniesla nárazy s rýchlosťou takmer 160 kilometrov za hodinu, čo spôsobilo uzávierky ciest, meškania vlakov a výpadky elektriny v celom Spojenom kráľovstve. Informuje o tom portál Dailymail.

I've just spoken to this pub worker nearly crushed by a tree at The Star in Bridgend. She said: "That cigarette saved my life." #StormArwen pic.twitter.com/3VeLH2DSGQ — Conor Gogarty (@ConorGogarty) November 27, 2021

Podľa miestnej polície došlo k prvému úmrtiu minulú noc okolo 23. hodiny v meste Lancaster. V Severnom Írsku zahynul v piatok muž, keď jeho auto zasiahol padajúci strom v grófstve Antrim. Rovnaký osud postihol aj tretiu obeť včera okolo 17. hodiny popoludní v škótskej oblasti Aberdeenshire.

⚠️ WEATHER ALERT! #StormArwen 🌬️✈️

High (NW) wind warnings have been issued by the @metoffice with gusts of around 50mph expected for tomorrow! So hold tight and join me for all the action as #StormArwen hits. Remember these clips from previous storms? ON-AIR: (approx) 09:00 GMT pic.twitter.com/OBmY0ZNKAp — BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) November 26, 2021

Polícia v sobotu vyzvala Britov, aby cestovali iba v nevyhnutných prípadoch. Niektoré cesty sú neprejazdné z dôvodu popadaných stromov, ktoré ešte nestihli odstrániť.

Tad windy around the coast today #StormArwen #Caithness video credit to David Proudfoot pic.twitter.com/0FLBohXnUc — Pamela Taylor (@LeptaLaMayor) November 26, 2021

Železničná doprava funguje len v obmedzenom režime, v niektorých častiach je zrušená.

Pobrežná hliadka varuje ľudí, aby sa držali čo najďalej od mora. "Žiadna selfie nestojí za to, aby ste sa zabili,“ uviedla pobrežná hliadka pre Dailymail.

Meteorológovia varujú, že na severe Anglicka bude do pondelka prevládať chladné počasie. Naďalej platia pre niektoré oblasti výstrahy červeného stupňa.

