Ani sankcie neodradili ruského prezidenta od rozširovania "svojho" majetku. Ako uviedol český denník Blesk.cz, Kremeľ mal podpísať lukratívnu zmluvu na 49 rokov na pozemok pri abcházskom meste Picunda na pobreží Čierneho mora.

Ruský prezident Vladimir Putin. Zdroj: Mikhail Klimentyev

Abcházsko je separatistický región v Gruzínsku, jeho líder Aslan Bžanija sa nechal počuť, že Putin si od neho osobne vyžiadal daný pozemok, ako informoval denník Daily Mail. Je možné, že Putin uvažuje o stavbe ďalšieho „letného sídla“, jedno pritom má aj na čiernomorskom pobreží zhruba 321 kilometrov od Picundy.

Pôvodný palác v roku 2021 odhalila opozícia a na YouTube sa dostala snímka Putinovho zámku, ktorá detailne popisovala prezidentovo panstvo v hodnote 22 miliárd korún. Teraz sa zdá, že jedna obria dača mu ani v najmenšom nestačí a vybuduje si ďalšiu v plážovom raji, ako je okolie kúpeľného mesta Picunda známe.

Nájomná zmluva na 49 rokov, 186 hektárov pôdy, 115 hektárov vody, neďaleká vojenská základňa, to je miesto, kde by malo sídlo pre Putina vzniknúť, a to napriek nesúhlasu miestnych. Picundou sa totiž šíria protesty. Zmluva bola podľa všetkého podpísaná v Moskve tento rok v januári, informuje český Blesk. Nebol by však prvým vodcom, ktorý sa do oblasti uchýlil. Letný dom si tu dal vybudovať sovietsky diktátor Josif Stalin, potom ho hojne využíval aj Nikita Chruščov. A presne tento dom bude prestavaný do Putinovho nového sídla.