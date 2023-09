Českí kriminalisti vo štvrtok objasnili vraždu ženy, ktorá bola od februára nezvestná. Telo Katky napokon našli v Slapskej priehrade v hĺbke 44 metrov. Presné miesto im potom označili služobné psy Pita a Akim. To sú špecialisti na vyhľadávanie mŕtvol a dokážu ich nájsť ukryté aj desiatky metrov pod hladinou. O nájdení pozostatkov nezvestnej ženy informovala polícia ČR na webe a sociálnej sieti Twitter, kde zverejnila aj video z objavenia tela. To bolo zabalené a zaviazané do balíka na dne priehrady.

https://twitter.com/i/status/1699722252814544938

Ako uviedla polícia ČR, dôležitú úlohu hrala aj špeciálna technika kolegov z Odboru špeciálnych potápačských činností a výcviku. Tí za pomoci sonaru detekovali miesto nálezu tela. Pri potvrdení nálezu pozostatkov bol pod hladinu vyslaný brnenský potápač, ktorý telo vyzdvihol nad hladinu. Nájdenie tela nezvestnej ženy bolo poslednou chýbajúcou skladačkou v náročnom prípade.

Vražda pre peniaze

K ohavnému činu došlo začiatkom februára tohto roku v jednej z víl v Jevanoch pri Prahe, kde 39-ročný muž zavraždil poškodenú, ktorá tam žila s ním a s jeho otcom. Rozrezaného tela sa potom zbavil tak, že ho v zaťažených vreciach hodil z mosta do Slapskej priehrady. Všetko začalo oznámením o nezvestnosti poškodenej, ktorá sa prestala ozývať svojmu obchodnému partnerovi, čo bolo neobvyklé. Kriminalisti prvého policajného obvodu preto začali nezvestnú hľadať. Prípad si od nich potom prevzali kolegovia z oddelenia vrážd a postupom času začali zisťovať podozrivé súvislosti, medzi ktorými boli aj pochybné výpovede partnera nezvestnej a jeho syna. Tiež zistili, že z jej účtu zmizol jeden a pol milióna korún.



Keď kriminalisti nazbierali dostatok dôkazov, vykonali realizáciu prípadu a zadržali za pomoci zásahovej jednotky pražskej polície podozrivého, ktorého našli v pivnici v spomínanej vile v Jevanoch. Zadržanému mužovi následne oznámili obvinenia zo štyroch trestných činov, kde najzávažnejším z nich je vražda zo zištného dôvodu, keď mu v prípade odsúdenia hrozí pätnásť až dvadsať rokov odňatia slobody alebo výnimočný trest.

