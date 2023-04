Annie Howland začala so svojou váhou bojovať už na základnej škole. Práve toto obdobie pre ňu bolo obzvlášť bolestivým, keďže sa často stávala terčom šikany a rovesníci ju nazývali veľrybou, čo nakoniec viedlo k jej emočnému prejedaniu sa, v snahe nájsť v jedle útechu.

Zdroj: instagram @annie_howland

Pre svoju veľkosť si 22-ročná žena často spomína na to, ako jej hovorievali, že je príliš tučná na to, aby sa priatelila s určitými ľuďmi.

A jej vzťah k jedlu si tak rýchlo začalo vyberať svoju daň. V čase, keď bola najťažšia, vážila viac ako 101 kg. Zahaľovala sa do nadmerného oblečenia a nevydržala sa na seba pozerať do zrkadla. „Tu sa začal môj zlý vzťah k jedlu, keď som začala hladovať tak dlho, ako som len mohla, a potom som sa pustila do všetkého, čo som našla,“ povedala vo videu na TikToku, kde sa s fanúšikmi podelila o svoj príbeh a premenu. Priznala dokonca aj to, že na jedno posedenie dokázala skonzumovať neuveriteľných 5-tisíc kalórii.

Postupne sa v nej však niečo zlomilo a Annie si povedala, že svoj život dostane pod kontrolu. V snahe zachrániť si svoj život sa rozhodla zmeniť svoj jedálniček aj cvičebný režim. Vďaka čomu sa jej nakoniec podarilo schudnúť 25 kilogramov za 12 mesiacov a dostať sa na váhu 77 kíl.

Išla na to zle

V roku 2018 sa rozhodla zmeniť svoj nezdravý životný štýl – a spočiatku schudla za rok asi 25 kg. Ale neskôr si uvedomila, že sa spočiatku nevybrala zdravou cestou, často prehnane cvičila a obmedzila sa len na 1 200 kalórií za deň. Potom začala dostávať komentáre od ostatných, že vyzerala nezdravo chudá.

Preto sa rozhodla zmeniť svoj postoj v snahe stať sa silnejšou a pritom stále chudnúť. Teraz je z nej kvalifikovaná osobná trénerka a opäť si začala vytvárať zdravý vzťah k jedlu – ako aj k cvičeniu. Annie chodí až päťkrát týždenne do fitka a dvíha činky. Dnes je so svojím vzhľadom spokojná a svojou premenou sa snaží inšpirovať ďalších ľudí, ktorí hľadajú cestu ako s premenou začať.



