O nehode Jiřího Kajínka informoval dnes ráno český portál Blesk. Jiří Kajínek (62) prio obci Veľká Bíteša vošiel v zákrute do protismeru a zrazil sa s autom značky Škoda. Jej vodiča aj spolujazdkyňu musela podľa informácii Blesku odviezť záchranka do nemocnice. A tak musel políciu vysvetľovať, prečo svoj nadupaný Mercedes triedy S neukočíroval.

K nehode došlo v sobotu o pol druhej popoludní, keď sa Kajínek na luxusnom aute za 2,8 milióna korún presúval z Osovej Bítýšky na Žďársku smerom do Veľkéhoj Bíteša. „V zákrute prešiel Mercedes do protismeru a došlo k stretu so Škodou Roomster s prívesom. Ten bol nárazom odmrštený mimo cesty, Mercedes narazil ešte do smerového stĺpika a zostal stáť v cestnej priekope,“ popísala pre Blesk udalosť policajtka Michaela Lébrová.

Manželov previezli do nemocnice

Škodovku v tej chvíli riadil Jiří (52), na mieste spolujazdca sedela jeho manželka Jitka (48). Po náraze vystrelil v ich vozidle airbag. Keďže jeden z nich zostal vo vozidle zaklinený, museli mu pomôcť hasiči. „Použili sme hydraulické zariadenie,“ povedala hovorkyňa hasičov Petra Musilová. Oboch zranených si vzali do starostlivosti záchranári. „Utrpeli ľahké zranenia, a to pomliaždenie hrudníka. Previezli sme ich do nemocnice v Mostišti,“ povedal hovorca záchranky Petr Janáček.

Samotný Kajínek bol z nehody podľa českého Blesku rozladený a mrzutý. „Pán redaktor, ja som to už toľkokrát hovoril... Proste to bola havárka a auto je v servise. Je mi to nepríjemné. Ale som celý. Nič mi nie je,“ povedal stručne. Otázku Blesku, kto za nehodu môže, nechal bez odpovede. Podľa očitých svedkov však na miesto nehody strávil dlhé hodiny. Z miesta odišiel až okolo ôsmej večer.

Napriek tomu, že príčinu polícia ešte vyšetruje, podľa kamaráta zranených manželov, s ktorým Blesk hovoril, je vina jednoznačne na strane Kajínka. „Išiel ako dobytok,“ povedal muž, podľa ktorého budú manželia v poriadku. „Boli z toho hlavne v šoku,“ dodal.

