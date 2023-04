Marlène Schiappaová slúži v kabinete prezidenta Emmanuela Macrona ako štátna tjaomníčka pre sociálnu ekonomiku. V časopise, ktorý sa preslávil najmä explicitným vyobrazovaním ženskej krásy, sa odfotila síce oblečená, no s poriadne vystaveným poprsím.

Nejde však o nič vulgárne, nehovoriac o tom, že nejde len o prázdne gesto – v magazíne (resp. v jeho francúzskej mutácii) sa totiž nachádza 12-stranový rozhovor o právach žien, komunite LGBT+ a potratoch.

Napriek tomu asi nikto nečakal, že by takéto počíňanie nepošteklilo kritikov – a objektívne treba uznať, že aj na takýchto protinázoroch je kus pravdy. Napríklad poslankyňa za stranu Zelených (a bojovníčka za ženské práva) Sandrine Rousse uviedla, že problémom nie je to, že sa Schiappaová odhalila – pretože na to by žena mala mať právo kedykoľvek, ale kontext celej situácie.

Vo Francúzsku sa totiž vo veľkom protestuje proti Macronovej dôchodkovej reforme, ktorá posúva hranicu o dva roky.

Samotná štátna tajomníčka si z negatívnych ohlasov ťažkú hlavu nerobí. „Bránim práva žien robiť si so svojím telom, čo chcú. Vo Francúzsku sú ženy slobodné, či už to pokrytcov a spiatočkárov rozčuľuje alebo nie,“ zdôvodnila vlastné správanie.

Okrem samotného šéfredaktora francúzskeho Playboya Jean-Christophea Florentina Schiappaovú podporil ešte aj minister vnútra Gérald Darmanin. „Má svoj charakter a štýl, ktorý nie je môj, ale rešpektujem ho,“ povedal.

Schiappaová je na francúzskej politickej scéne od roku 2014 a pôsobila aj ako štátna tajomníčka pre rovnosť pohlaví. Od roku 2006 je vydatá a má dve dcéry.

