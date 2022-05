Misionárka a humanitárna pracovníčka, zakladateľka kongregácie Misionárok milosrdenstva, nositeľka Templetonovej ceny, Nobelovej ceny za mier, britského Radu za zásluhy a najvyššieho indického civilného ocenenia Bharat Ratna.



Reč je o svätej Matke Tereze, ktorá po žiadnom z ocenení netúžila. Jej cieľom bolo pomáhať najbiednejším. „Musíme vedieť, že sme pripravení na väčšie veci, ako byť iba číslom na svete, že tu nie sme pre diplomy a tituly, pre takú alebo onakú prácu. Boli sme stvorení, aby sme milovali a boli milovaní,“ povedala.



V súvislosti s jej životom však vyšiel aj nový dokument s názvom Sky Mother Teresa: For The Love of God, ktorý vyobrazuje aj jej tienisté stránky. Bola Matka Tereza skutočne takou sväticou, alebo sa radšej vyžívala v utrpení druhých? V dokumente sa objavili výpovede jej najbližších, ale aj kritikov. Jedna z jej spolupracovníčok uviedla, že ju viac priťahovala chudoba a bolesť, než aby sa ľuďom snažila pomôcť.

Nový dokumentárny seriál vnáša nové svetlo na činnosť a osobnosť najslávnejšej humanitárnej pracovníčky. Britský lekár Jack Preger s ňou spolupracoval a bol zdesený podmienkami, v ktorých mníšky pracovali v nemocniciach. „ Mníšky neposkytovali náležitú starostlivosť. Nesterilizované ihly používali znova a znova. Jednej žene s popáleninami boli odmietnuté lieky proti bolesti – nejaké som jej prepašoval. Mali peniaze na prevádzku slušnej nemocnice pre chudobných ľudí, ale nikdy to neurobili. Povedali: budeme sa modliť za zmiernenie bolesti bez poskytnutia liečby,“ popísal podľa denníka Daily Mail otrasné podmienky nemocnice.

V dokumente navyše zaznieva, že bolesť bola súčasťou Matky Terezy. Mníšky sa museli bičovať a nosili drôtené reťaze s hrotmi, aby si uvedomili bolesť Ježiša na kríži. Mníška Mary Johnsonová s Matkou Terezou pracovala dvadsať rokov a povedala, že podľa Matky Terezy Ježiš položil za celý svet svoj život na kríži a podľa Matky Terezy je „utrpenie najväčšou hodnotou.“ Mary dodáva, že: „Myšlienka bola taká, že utrpenie vykúpilo svet. Myslela si, že byť chudobný je dobré, pretože Ježiš bol chudobný. Je to schizofrenické.“ Podľa nového dokumentu mala byť údajne zapojená aj do škandálu so zneužívaním chlapcov. Jej zapojenie do škandálu bolo ututlané, ale jej meno bolo poškvrnené. Bola svätá alebo hriešna... alebo tak trochu z oboch?