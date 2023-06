Silvio Berlusconi počas života čelil obvineniam zo sprenevery peňazí, daňových únikov či podplácania, no ani jedno z toho sa nevyrovná Silviovým sexuálnym aféram.

Dvakrát ženatý expremiér, ktorý má päť detí, v minulosti organizoval masívne sexuálne orgie plné mladých (miestami až príliš mladých) a krásnych žien, ktorým neváhal platiť astronomické čiastky za to, aby sa s ním vyspali. To, že taký starý dedulo balil fešandy vo veku svojich dcér a vo veľkom spával s prostitútkami, je síce nemorálne, no nejde ani zďaleka o Berlusconiho najväčší prehrešok.

So Silviom sa totiž dodnes ťahajú obvinenia, že mal v roku 2010 zaplatiť viac než 7 miliónov eur vtedy ešte neplnoletej marockej prostitútke Karime za jej sexuálne služby.

Berlusconiho bunga bunga sexuálne párty, ktorými bol povestný. Zdroj: Profimedia

V roku 2013 dokonca talianskeho miliardára Berlusconiho poslali za sex s neplnoletou na sedem rokov do basy, no právnici ho z toho neskôr dokázali vysekať.

Na milenky dával vraj až 34 miliónov ročne