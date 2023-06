Korupcia, škandály a nespočetné sexuálne aféry. Presne takto by sa dal opísať život jedného z najkontroverznejších talianskych politikov bývalého premiéra Silvia Berlusconiho († 86), ktorý v pondelok po dlhodobých zdravotných problémoch posledný raz vydýchol v milánskej nemocnici. Viac ako politika ho však preslávili práve sexuálne škandály s mladými kráskami, na ktoré míňal milióny ročne. Napriek tomu však po ňom ostalo viac ako rozprávkové dedičstvo v hodnote niekoľkých miliárd.

Bývalý predseda talianskej vlády Silvio Berlusconi zomrel v pondelok v milánskej nemocnici San Raffaele, kde bol hospitalizovaný od piatka. Niekdajší mediálny magnát a futbalový mecenáš úrad premiéra zastával trikrát a to v rokoch 1994 – 1995, 2001 – 2005 a 2008 – 2011. Podľa novinárov Marca Travaglia a Enza Biagiho vstúpil Berlusconi do politiky, aby zachránil svoje firmy pred bankrotom a seba pred odsúdením. V čase, keď sa rozhodol pre politickú dráhu, mala jeho spoločnosť miliardové dlhy. Namiesto významnej reformy, ktorú sľuboval, však vniesol do talianskej politiky len viac korupcie, zlých rozhodnutí a kontroverzie.

Na archívnej snímke z 26. októbra 2022 v Ríme líder strany Forza Silvio Berlusconi. Zdroj: Andrew Medichini

Kontroverzie týkajúce sa Berlusconiho „konfliktu záujmov“ sa zvyčajne sústreďovali okolo využívania jeho mediálnej a marketingovej moci na politický zisk. Za svoju politickú kariéru čelil obvineniam zo sprenevery peňazí, daňových únikov či podplácania. Najviac pozornosti však upútali jeho sexuálne škandály. Dvakrát ženatý expremiér, ktorý má päť detí, v minulosti organizoval masívne sexuálne orgie plné mladých (miestami až príliš mladých) a krásnych žien, ktorým neváhal platiť astronomické čiastky za to, aby sa s ním vyspali. Za rok vraj dokázal na alkohol, zábavu a ženy minúť neuveriteľných 34 miliónov eur.

Do roku 2017 vlastnil aj klub AC Miláno. Zdroj: LUCA BRUNO

A hoc mnoho peňazí zo svojho majetku prehýril a rozdal zmyselným ženám za ich sexuálne služby či mlčanlivosť, jeho potomkovia si predsa len prídu na svoje. Po jeho smrti si totiž podelia majetok v hodnote 6,5 miliardy. Podľa odhadu magazínu Forbes by mohlo ísť dokonca o majetok v hodnote 6,8 miliardy, čo je do značnej miery spojené s jeho investíciou do mediálnej skupiny Fininvest, ktorá vlastní akcie vysielacej spoločnosti MediaForEurope, vydavateľstva Mondadori a talianskej banky Banca Mediolanum.

Do júna 2017 dokonca vlastnil aj futbalový klub AC Miláno, ktorý predal čínskym investorom za 630 miliónov dolárov. Podľa všetkého celý jeho majetok zdedí jeho päť detí Marina, Pier Silvio, Eleonora, Barbara a Luigi z dvoch manželstiev. V jeho portfóliu sa nachádzajú spoločnosti, ale aj luxusné vily a nehnuteľnosti po celom svete.

