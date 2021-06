Taký pocit sa očividne opísať nedá, určite však nie je pre každého. Za prvé, aby ste si mohli tento svetový unikát – vôbec prvý úplne priesvitný bazén nachádzajúci sa v obrovskej výške – vychutnať, musíte patriť medzi naozajstnú londýnsku smotánku.

Fotografia bazéna zhora pochádza z portfólia fotografa Jasona Hawkesa, ktorý sa venuje zhotovovaniu záberov vo vzduchu. Jeho dychberúce portfólio nájdete na autorovom webe.

Zdroj: Jason Hawkes

O kuriozite informoval britský denník Daily Mail.

Len pre vyvolených

Obrovská nádrž so 400 tonami vody totiž spája dve lukratívne budovy v londýnskej štvrti Nine Elms ako taký vodný most, pričom len tí najbohatší nájomníci majú prístup k tejto strešnej paráde. Zvyšok, byť majetný, na kúpanie sa vo výšinách nárok nemá, čo určite počas uplynulého pondelka mnohí oľutovali. Začiatok týždňa bol totiž v Británii vôbec najhorúcejším dňom tohto roka.

Najluxusnejšia kúpačka v celej Británii Bazén prvýkrát sprístupnili ešte 19. mája, no nákresy projektu nazývaného „Sky Pool“ (nebeský bazén) mali dizajnéri na stole ešte v roku 2013. Obrovské „akvárium“ vytvorili v americkom Colorade a potom ho tri týždne prevážali do Londýna. Nádrž vytvorili špeciálne tak, aby sa mohla počas vysokej veternosti hýbať zľava-doprava, keďže je vo výške 10. poschodia, kde poriadne fúka, ničím nechránená. Výzor bazéna síce pôsobí ako zo skla, no skutočnosti ide o 30 cm hrubý akryl, ktorý podopiera neviditeľné spevnenie zo železa.

To, že bazén nie je k dispozícii pre všetkých obyvateľov prepychových nehnuľností, je kuriózne. Byty v danej lokalite sa totiž pohybujú v astronomických cenových reláciách – len dvojizbák stojí vyše 1,1 milióna eur, penthaus päťkrát toľko.

Aké má bazén parametre?

26 m2 je jeho plocha

je jeho plocha 25 metrov dĺžka

dĺžka 5 metrov šírka

šírka Je v ňom 375 ton vody

vody 3 metre je hlboký

je hlboký Nachádza sa 35 metrov nad zemou

Má 30 cm hrubé akrylové dno

hrubé akrylové dno Je otvorený 24 hodín denne

Napriek tomu sa však nájde viac než dosť ľudí, ktorých by nemožnosť čľapkať sa v 25-metrovom „akváriu“ vôbec nemrzela. Povedzme si úprimne, že plávať s pocitom, že okolo vás nie sú žiadne steny ani dno, nie je pre každého. Viacerí používatelia sociálnych sietí preto otvorene hovoria, že by do takéhoto nekonečného, akoby presklenného bazéna nevliezli ani zadarmo.

Vy by ste si trúfli?

