Kedysi bola obyčajnou ženou. Mala krásnu štíhlu postavu, dlhé blond vlasy a nie príliš plný dekolt. Muži ju v tom čase obletovali, no jej to nestačilo. So svojím telom nebola spokojná a jej snom bolo podobať sa slávnej bábike Barbie. Neváhala, ľahla si pod nôž a dnes má za sebou už desiatky plastických operácií za viac ako 90-tisíc libier. Má za sebou šesť operácií pŕs. Zakaždým si dala vložiť väčší implantát.

Upravený má aj nos a lícne kosti. Okrem toho si priala okrúhle pozadie, takže má silikónové implantáty aj v zadku. Pravidelne chodí na liposukciu, keďže cvičenie nie je práve jej šálkou kávy. Investícia do samej seba a silikónov sa však blondínke náramne vyplatila. Dnes totiž vďaka svojmu telu, gigantickému poprsiu a nafúknutým perám zarába dostatočne na to, aby viedla spokojný, hoc trochu podivný život.

Dnes je z 37-ročnej Victorie Wild celkom iná žena. Victoria sa totiž živí ako virtuálna spoločníčka a jej platený kanál sleduje a sponzoruje dvanásť virtuálnych manželov. Victoria má tiež stáleho priateľa, ktorý je na jej netradičný vzhľad aj prácu údajne veľmi pyšný. "Cítim sa úplná. Ja viem, že to je pre niekoho dosť nepochopiteľné. Ale až teraz je zo mňa naozaj sebavedomá žena," uviedla pre britský Daily Mail. Sama sa pritom považuje za najsexi ženu v celej Litve. Vďaka svojim virtuálnym manželom má neustály prísun luxusných darčekov, drahých mobilov aj spodnej bielizne. Podľa jej slov im pri tom celom stačí len to, že sa s nimi občas pozhovára.