Česká baletka Karolína odmalička túžila tancovať. V trinástich nastúpila na prestížnu baletnú školu v Prahe a rodáčke z Karlových Varov sa tak začal plniť sen. Od začiatku jej pôsobenia na škole sa však rozplynuli ideály a stala sa obeťou šikanovania zo strany pedagógov.

Žiaľ, na základe neustáleho nátlaku a šikany nakoniec Karolína povolila a začala sa stravovať tak, aby schudla a priblížila sa k ideálom krásy určenom podľa pedagógov na škole. Ako sama priznáva, jej dennou stravou sa stalo jedno jablko za celý deň. Dokonca skúšala jesť aj toaletný papier.

Podľa rozhovoru českého denníka Blesk bola Karolína obeťou šikany nielen kvôli jej váhe, ale aj kvôli poprsiu. „Bola som nabádaná na zmenšenie pŕs. Nebola som taká chudá, ako bolo treba, a tak som neustále počúvala, že som tučná a boli mi odporúčané diéty, kedy som mala jesť iba ľadový šalát a piť čistú vodu,“ rozpráva Karolína.

Svoj každodenný život popisuje Karolína tak, že nakoniec vďaka brutálnym praktikám jedálnička vôbec necítila hlad. Práve naopak. Vďaka toaletnému papieru či ľadovému šalátu sa cítila plná energie. Hlavne išlo o to, aby nepribrala už ani gram. Neustále bola prirovnávaná k iným spolužiačkam a bola pod neustálym tlakom.

Baletka Karolína priznala bolestivú minulosť na baletnej škole v Prahe. Dennou rutinou boli hladovky a porovnávania váhy. Zdroj: instagram karolinakousalova

Túžba po tancovaní a nesprávne stravovanie mali nakoniec dopad na Karolíninu psychiku a fyzické zdravie. „Dnes je to o tom, že mám obdobie, keď napríklad deň, pár dní nemôžem zjesť ani sústo. Vzťah k jedlu nemám dobrý. Rovnako ako k môjmu odrazu v zrkadle. Na tom pracujem, snažím sa sústrediť na to, čo všetko moje telo dokázalo aj bez poriadnej stravy a so zničenou psychikou. Som mu vďačná. A o všetkom som začala hovoriť nahlas,“ priznala.

Krásna Karolína napokon baletné konzervatórium dokončila. Momentálne však študuje na vysokej škole kriminalistiku. Zdroj: instagram karolinakousalova

Hoci konzervatórium nakoniec dokončila, na konci štúdia sa nezúčastnila žiadneho konkurzu. Momentálne študuje na vysokej škole za kriminalistku, čo je diametrálne odlišné od jej predošlej profesie.

