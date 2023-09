Bábika Annabelle sa dodnes nachádza v sklenenej vitríne múzea manželov Warrenovcov. Séria filmov o tejto bábike sa stala populárnou práve po odvysielaní svedectiev najznámejších lovcov duchov a démonov. Samotná Lorraine vo videách v minulosti hovorila, že bábika je to najhoršie, čo doma majú.

Pôvod bábiky sa datuje niekedy začiatkom 70. rokov minulého storočia. Podľa denníkov dnes už zosnulých Warrenovcov ju dostala študujúca zdravotná sestrička. Podľa jej svedectiev sa bábika od začiatku správala čudne. Presúvala sa na iné miesto a časom sa dokonca jej majiteľke začali diať zlomyseľné veci.

Slávni Warrenovci patrili k najznámejším lovcom paranormálnych javov. Zdroj: youtube

Mladá žena sa rozhodla kontaktovať vtedy už známych Warrenovcov, ktorí vyhodnotili možné nebezpečenstvo a bábiku uzamkli do ich múzea s tým, že je démonicky posadnutá. Hoci sa Annabelle často neukazovala na kamere alebo na verejnosti, existujú záznamy, ktoré ju odhaľujú v celej jej kráse. Na jednej z nahrávok sa dokonca Lorraine odmieta na Annabelle čo i len pozrieť. Dokonca priznala, že by to v jej prípade mohlo vyvolať vlnu veľmi zlých udalostí.

Filmová Annabelle sa čoskoro dočká štvrtého pokračovania. Zdroj: youtube/annabelle

Podľa slov Lorraine dokonca bábika funguje tak, že démona, ktorý sa v nej ukrýva treba vyvolať pomocou rituálu, preto bábika ako taká nespôsobí nič zlé. Jej pohľad jej však venovať odmieta. Môže to však byť pripisované najmä tomu, že samotná Lorraine bola považovaná za veľmi senzibilnú a osobu vnímajúcu nadľudské bytosti a ich energie.