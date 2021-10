82-ročná dôchodkyňa sa s mladým Egypťanom zoznámila na sociálnej sieti Facebook. 36-ročný Mohamed Ibriham pochádza z Káhiry a s Iris si okamžite padli do oka. "Mohamed je môj faraón, je to Egypťan a je neuveriteľne sexi. Je to úžasný muž," povedala v relácii Today Morning. Netrvalo dlho a obaja sa do seba bezhlavo zaľúbili, hoci sa ešte nikdy nevideli. Prvýkrát sa stretli v roku 2019, informuje britský denník The Sun.

Iris si našporila na letenku do Káhiry a keď po 5-hodinovom lete vystúpila, v letiskovej hale na ňu čakal jej "egyptský faraón", ktorému sa okamžite hodila do náruče. "Už vtedy som mala v taške svadobné šaty. Chceli sme sa zobrať," povedala Iris v relácii. To sa však nestalo, keďže si so sebou nevzala rozvodové papiere. Iris sa prvýkrát vydala v roku 1963. Ona mala 24 rokov a jej manžel Gwyn 26. Rozišli sa v roku 1996 a v roku 2016, už jej bývalý manžel, umrel na rakovinu. Odvtedy bola sama a preto sa nevedela dočkať, keď Mohameda uvidí prvýkrát.

Iris otvorene porozprávala o svojom sexuálnom živote s Mohamedom. Zdroj: Reprotofot Twitter

"Bol skvelý, zaplatil nám hotel v centre. Trochu som sa bála, ako bude reagovať na moje nahé telo. Predsa len, on je mladý a svalnatý, ja som stará baba," povedala so smiechom a neváhala zájsť do pikantných detailov.

Iris prezradila pikantnosti z ich sexuálneho života

