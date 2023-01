Kandidát na českého prezidenta Andrej Babiš v predvolebnej debate Českej televízie povedal, že ak by potenciálne došlo k napadnutiu Poľska či pobaltských krajín, nevyslal by na pomoc vojenské jednotky. Po skončení debaty však na sociálnej sieti Twitter napísal, že by článok 5 Severoatlantickej zmluvy dodržal a pomoc by poskytol.

Na otázku, či by malo Česko poslať vojakov na pomoc, ak by došlo k napadnutiu Poľska či pobaltských krajín, český expremiér reagoval, že je to "čisto teória". Na opakovanú otázku moderátora potom odpovedal zamietavo. "Nie, určite nie. Ja chcem mier, ja nechcem vojnu. A v žiadnom prípade by som neposielal naše deti a deti našich žien do vojny," povedal Babiš.

"Pán Babiš žije asi v inom svete. My sme sa stali členmi NATO, aby sme zaistili mier, pretože je to najsilnejšia obranná organizácia. Kedykoľvek je niekto napadnutý, ostatní mu prídu na pomoc," reagoval na to jeho súper Petr Pavel.

Kandidát na českého prezidenta Andrej Babiš v predvolebnej debate Českej televízie v nedeľu povedal, že ak by potenciálne došlo k napadnutiu Poľska či pobaltských krajín, nevyslal by na pomoc vojenské jednotky. Po skončení debaty však na sociálnej sieti Twitter napísal, že by článok 5 Severoatlantickej zmluvy dodržal a pomoc by poskytol. Zdroj: FB Andrej Babiš

Po skončení debaty sa však Babiš opravil. Na sociálnej sieti Twitter napísal, že by pomoc poskytol. "V dueli Českej televízie som vôbec nechcel odpovedať na hypotetickú otázku o napadnutí Poľska alebo Pobaltia. Som presvedčený, že sa to nestane a nechcem to vôbec pripúšťať," uviedol bývalý predseda českej vlády. Je podľa neho zodpovednosťou svetových politikov, aby vojne zabránili. "Ak by ale došlo k reálnemu napadnutiu, pochopiteľne by som dodržal článok päť. O tom nie je debata," dodal Babiš.

Anketa Myslíte si, že si svojim výrokom Andrej Babiš prihoršil? Áno 29% Nie 71% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Česká ministerka obrany Jana Černochová neskôr pre Seznam Zprávy uviedla, že sa jej nechce veriť, že by bývalý predseda vlády nepoznal obsah zmluvy o kolektívnej obrane. "Zdvorilo prosím našich zahraničných partnerov, aby momentálne výroky pána Babiša brali ako kampaň a vnímali vyhrotenú atmosféru v našej krajine pred prezidentskou voľbou," povedala ministerka a dodala, že Česko je pevnou súčasťou NATO.

Článok 5 Severoatlantickej zmluvy stanovuje, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým členským krajinám bude považovaný za útok proti všetkým. V takom prípade majú členské krajiny NATO vykonať takú akciu, ktorú budú považovať za nutnú, vrátane použitia ozbrojenej sily. Česko sa stalo členom Severoatlantickej aliancie v roku 1999.