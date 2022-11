Po smrti kráľovnej Alžbety († 96) sa kráľovská rodina začína podobať skôr na cirkus než na vznešenú monarchiu. Alžbeta sa počas svojho života snažila zabrániť škandálom, ktoré by mohli kráľovskú rodinu v očiach verejnosti znemožniť. A hoc sa jej nepodarilo zabrániť Harryho úteku či sexuálnemu škandálu syna Andrewa, všetko sa snažila riešiť tak, aby to samotnú monarchiu neohrozilo. Po jej smrti je však všetko inak.

Po princovi Harrym, vojvodkyni Meghan a princovi Andrewovi sa o najnovší škandál kráľovskej rodiny postaral manžel vnučky kráľovnej Alžbety Mike Tindall (44). Bývalý profesionálny hráč rugby ako prvý člen kráľovskej rodiny účinkuje v známej reality šou I’m A Celebrity… Get Me Out of Here, v ktorej celebrity bojujú v drsných podmienkach austrálskej džungle o prežitie.

Manžel Alžbetinej vnučky Zary Tindall sa svojim súperom v jednej z epizód najskôr zveril s príbehom o tom, ako sa spoznal so svojou manželkou. Pričom nezabudol spomenúť, že v tom čase si obaja s radosťou vypili. Teraz však zahanbil kráľovskú rodinu ešte viac. Napriek prísnym pravidlám, ktoré členovia kráľovskej rodiny dodržiavajú, sa Mike nezdráhal a pred kamerami sa zobliekol takmer donaha.

Telo svalnatého fešáka zahaľovali len miniatúrne plavky s potlačou anduliek. Bývalý hráč rugby (44) bol obvinený z toho, že mal na sebe bikiny svojej manželky Zary po tom, čo sa vtlačil do žiarivo modrých plaviek, aby sa mohol okúpať v kempovom potoku. Jeho voľba plaviek pobavila aj samotných moderátorov šou.



Keď kamera prestrihla moderátorov späť do štúdia, neodpustili si žarty na účet svalnatého člena kráľovskej rodiny: „Poviem vám, čo vás šokovalo, čo poviete na tie plavky," zažartoval moderátor. Kto vie, čo by na tieto zábery povedala zosnulá panovníčka, ktorá roky nedopustila, aby sa na svetlo sveta dostali podobné zábery členov kráľovskej rodiny.



