Kráľovná, ktorá je v súčasnosti vo svojom sídle na Windsorskom hrade, prostredníctvom videoprenosu prijala nových veľvyslancov Južnej Kórey a Švajčiarska, oznámil Buckinghamský palác. Panovníčka sa počas utorňajších virtuálnych audiencií usmievala a mala na sebe žlté šaty a perly.

Alžbeta II. navštívila v stredu 20. októbra Nemocnicu kráľa Eduarda VII. v centre Londýna, kde podstúpila niekoľko preventívnych vyšetrení. Na Windsorský hrad sa vrátila vo štvrtok napoludnie. Lekári jej predtým odporučili odpočinok a zrušenie plánovanej cesty do Severného Írska.

🤝 Today The Queen received two Ambassadors in audience via video link from Windsor Castle.



🌎 There are more than 170 Ambassadors and High Commissioners based in London at any given time and each will have an Audience with The Queen shortly after taking up his or her role. pic.twitter.com/Pf9NiUFGca