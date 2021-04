FOTO Divočina v Británii po uvoľnení opatrení: Slováci, my si takto neužijeme ešte dlho!

O britskej slobode môžeme na Slovensku zatiaľ len snívať! Zatiaľ čo u nás musíme stále dodržiavať prísne protiepidemické opatrenia a naše životy stále obmedzujú aj zatvorené bary a reštaurácie, v Spojenom kráľovstve, kde očkujú rekordne rýchlym tempom, sa vracia život do normálu. Od pondelka sa v krajine uvoľnili reštrikcie a obyvatelia si mohli konečne znova užiť zábavu bez rúšok pri dobre vychladenom pive. Osláviť s priateľmi pokrok v boji s pandémiou vyrazili do ulíc státisíce ľudí. Bohužiaľ, my na Slovensku zatiaľ môžeme Britom takúto slobodu len ticho závidieť – a ak sa u nás rýchlosť vakcinácie nezmení, ešte dlho to tak ostane.