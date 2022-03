Moskvu má v súčasnosti v zuboch celý svet a dokonca aj vyše 60-tisíc ľudí v neutrálnom Švajčiarsku žiada, aby krajina vyhostila bývalú olympijskú gymnastku Alinu Kabaevovú (38), o ktorej sa hovorí, že bola Putinovou milenkou a porodila mu štyri deti.

Putinov milenecký pomer s bývalou gymnastkou Alinou bol verejným tajomstvom už od roku 2008, Zdroj: Maxim

Šéf Kremľa totiž po začiatku invázie na Ukrajinu odpratal Alinu do Švajčiarska, kde je doteraz. Švajčiari by ju však očividne najradšej videli v lietadle do Moskvy.

Ťarcha viny dopadla aj na Putinovu najmladšiu dcéru Lujzu Rozovú (18), ktorá sa kedysi rada pretŕčala na sociálnych sieťach, no teraz stade „dobrovoľne nasilu“ odišla po tom, čo sa do nej začali používatelia navážať.

Lujza Rozova akoby z oka vypadla Vladimírovi Putinovi. Zdroj: Profimedia

Anketa Ako sa podľa vás skončí vojna na Ukrajine? Putin zvíťazí, zosadí vládu a dosadí do Kyjeva svoje proruské „bábky“. 27% Putin utrpí porážku a a nebude mať inú možnosť, len sa stiahnuť. 20% Sankcie Putina dotlačia k tomu, aby z Ukrajiny odvolal vojakov. 4% Rusko a Ukrajina sa dohodnú na mierových podmienkach. 49% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Zďaleka najhoršie však obišla najstaršia dcéra kremeľského diktátora Maria Voroncovová Faassenová (36), ktorá sa nielenže rozišla s manželom – bohatým holandským podnikateľom Jorritom Faassenom, ale ešte sa jej aj takpovediac zrútila sľubne vyzerajúca kariéra.

Lekárka Maria, ktorá je odborníčkou na vzácne genetické vady u detí, totiž snívala roky o tom, že si otvorí elitnú zdravotnícku kliniku pre zahraničných boháčov. Momentálne totiž pracuje pre ruské ministerstvo zdravotníctva, presnejšie pre Národné zdravotnícke výskumné centrum endokrinológie. Pre masívne sankcie, ktorým teraz čelí nielen Rusko ako krajina, ale aj mnohí jednotlivci, má však smolu a sen o luxuse sa Marii rozplynul kvôli otcovi pred očami.

Navyše – kto by v súčasnej situácii už len chodil do Ruska za liečbou? Určite nie európski boháči alebo arabskí šejkovia.

Možné je aj to, že práve kvôli väzbám na krvilačného otca opustil Mariu aj jej manžel, s ktorým má niekoľko detí. Obaja však tvrdia, že sa rozišli ešte pred vypuknutím ukrajinskej vojny.

Informácie zo súkromia Putinovej nepriznanej dcéry zverejnil ruský investigatívny novinár Sergej Kanev, podľa ktorého sa supermoderné zdravotnícke centrum malo nachádzať neďaleko Petrohradu. „Putin jej vojnou poriadne zavaril,“ citoval investigatívca britský bulvárny denník Daily Mail.

Maria Voroncovová, ktorá používa priezvisko po babičke a podľa zahraničnej tlače je aj odborníčkou na dwarfizmus, je údajnou dcérou Vladimira Putina a jeho exmanželky, bývalej prvej dámy Ruska Ľudmily Putinovej, s ktorou sa rozviedol ešte v roku 2014, keď Rusko napadlo ukrajinský polostrov Krym.

Maria má 35-ročnú sestru Jekaterinu Tichonovú, ktorá pracuje pre matematický inštitút v Moskve spadajúci pod Moskovskú štátnu univerzitu.

Ich nevlastnou sestrou je 18-ročná Lujza Rozová, ktorú má Putin údajne s bývalou upratovačkou Svetlanou Krivonogikh (45), z ktorej sa zázračne stala milionárka a spolumajiteľka jednej z popredných ruských bánk.

Putinov súkromný život je síce predmetom mnohých špekulácií, no vie sa o ňom žalostne málo. Ruský prezident dávnejšie vyhlásil, že pokiaľ ide o súkromie, „nestrpí akékoľvek zásahy“ a to skrátka musí „každý rešpektovať“.

Prečítajte si tiež: