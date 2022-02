Ukrajinu obkľúčila polovica ruskej armády, krajiny evakuujú svojich diplomatov z Kyjeva, v Čiernom mori prebieha vojenské cvičenie či výstavba poľných nemocníc pri hraniciach, aj to sú podľa expertov či analytikov, ktorých cituje časopis Forbes, jasné dôkazy blížiacej sa ruskej invázie. Taktiež treba dodať, že väčšina diplomatických stretnutí a dialógov v súvislosti s napätou situáciou na Ukrajine nepriniesla žiadne výsledky, rovnako ako ani telefonáty prezidentov Joea Bidena či Emmanuela Macrona s Vladimirom Putinom.

Podľa Bieleho domu Biden v telefonáte zdôraznil, že „zatiaľ čo Spojené štáty sú naďalej pripravené zapojiť sa do diplomacie v plnej koordinácii s našimi spojencami a partnermi, sme rovnako pripravení aj na iné scenáre". Emmanuel Macron zas ruskej hlave štátu povedal, že „úprimný dialóg" je nezlučiteľný s eskaláciou napätia. Putin počas rozhovoru s francúzskym prezidentom uviedol, že tvrdenia o možnej ruskej invázii na Ukrajinu sú „provokatívne špekulácie,” informoval Kremeľ. (tasr)

Ruský prezident Vladimir Putin predsedá rokovaniu Bezpečnostnej rady počas videokonferencie v Moskve 2. februára 2022. FOTO TASR/AP Zdroj: Alexei Nikolsky

Podľa expertov sú tvrdenia prezidentov ako „obohraté platne” a z telefonátov taktiež nie je jasné, či je Putin ochotný poľaviť.

Rusko sa pripravuje na "rasputici"

Ďalším, zaujímavým faktorom, ktorým sa môže hlava Ruska riadiť, je počasie. Ak by Putin odďaľoval útok, musel by čeliť tzv. rasputici, čo je jav, ktorý sa vyskytuje pravidelne dvakrát do roka. V tomto období totiž možno prejsť po nespevnených cestách v Rusku, Bielorusku a na Ukrajine len s veľkými ťažkosťami, keďže rovinatý terén pokryjú haldy blata, píše Forbes.

