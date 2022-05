Fínsky prezident oznámil Putinovi, že POŽIADA o vstup do NATO: Z Kremľa prišlo varovanie!

Fínsky prezident Sauli Ninistö v sobotňajšom telefonáte oznámil šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, že jeho krajina sa už "v najbližších dňoch" rozhodne požiadať o vstup do Severoatlantickej aliancie. Putin to označil za chybu a varoval, že fínsky vstup do aliancie naruší vzťahy medzi oboma krajinami. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.