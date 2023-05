Najmenej 27 ľudí utrpelo vo štvrtok zranenia po tom, čo sa vo Fínsku zrútil most pre peších.

Vo Fínsku sa ZRÚTIL most: Zranili sa desiatky ľudí, sú medzi nimi aj deti!

Najmenej 27 ľudí utrpelo vo štvrtok zranenia po tom, čo sa vo Fínsku zrútil most pre peších, uviedli tamojší záchranári. Väčšinu zranených tvoria deti, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters. K incidentu došlo v meste Espoo neďaleko metropoly Helsinki, informovala tamojšia záchranná služba prostredníctvom svojho hovorcu. Mnohí zo zranených patrili do skupiny školákov, spresnili nemocničné zdroje v Helsinkách v separátnom vyhlásení. Fínske médiá, podľa ktorých išlo o dočasný visutý most pre peších, zverejnili fotografie najmenej piatich zranených osôb ležiacich na zemi, píše Reuters