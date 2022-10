Okrem vyše 70 filmových postáv sa Josef Somr preslávil aj množstvom divadelných úloh. Po pôsobení v Českom Těšíne, Brne a Pardubiciach pôsobil od roku 1965 v Činohernom klube v Prahe a v roku 1978 prestúpil do českého Národného divadla. Na plátne či obrazovke stvárnil takmer 300 rolí - od dramatických postáv až po komické charaktery, píše denník iDNES.cz.

Diváci ho môžu poznať napríklad ako jedného z vyslúžilých vojakov vo filmovej rozprávke o troch veteránoch či z filmov Slávnosti snežienok, Koniec starých časov alebo z päťdielnej série o básnikoch.

V roku 2005 mu vtedajší prezident ČR Václav Klaus udelil medailu Za zásluhy za celoživotnú prácu. V roku 2012 získal Českého leva za mimoriadny prínos k českej kinematografii.

Zaujímavosťou je, že oscarový film Ostro sledované vlaky videl Somr iba jedenkrát. "Nemám na to nervy. So všetkými svojimi filmami to tak mám. Človek má pocit, že je to blbé, že by to urobil inak, ale je to nevratné," povedal podľa portálu Blesk pre ČTK oceňovaný herec.

Známa scéna, v ktorej pečiatkuje pozadie mladej telegrafistky v stvárnení Jitky Zelenohorskej, hercovi v rodnom Vracove u Kyjova veľa popularity prepriniesla. "Môj otec ani mamka to nepreniesli cez srdce. To viete, slovácky vidiek," usmial sa Somr pred rokmi.

Za to rolou sprievodcu Hubičku si splnil detský sen. "Chcel som byť strojvodcom. Vo filme som si mohol zatiahnuť za páku, aby sa lokomotíva pohla. Riadil som aj loď a lietadlo, ale lokomotíva bola najkrásnejšia," povedal Josef Somr, ktorý k železnici získal vzťah už ako malý, keď na nich pracoval jeho otec.

