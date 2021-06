Facebook udelil Trumpovi najvyšší možný trest: Jeho účty budú zablokované poriadne dlho!

Sociálna sieť Facebook v piatok oznámila, že oficiálny účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa bude zablokovaný najmenej do januára 2023. V prípade, že by Trump naďalej predstavoval "riziko pre verejnú bezpečnosť", toto opatrenie by mohlo byť predĺžené.