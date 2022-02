Pokračujúce sucho spôsobilo v americkom štáte Kalifornia rekordný pokles hladiny jazier, vodných nádrží a riek, čo zhoršuje situáciu s prírodnými požiarmi. Súčasné sucho v tejto oblasti je najhorším 22-ročným súvislým obdobím za uplynulých zhruba 1200 rokov. Posledné sucho trvajúce niekoľko desaťročí sa tam vyskytlo v 16. storočí, ale nebolo až také vážne.

MEGADROUGHT USA

According to a study published in the Nature Climate Change journal, the period from 2000 to 2021 was the driest in 1,200 years. The study described 2021 drought as "exceptional" & all indications are pointing to the extreme conditions continuing through 2022. pic.twitter.com/HOoJhdIino