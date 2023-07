EBE 27 Peking - Muž pije vodu z fľaše ležiac na lavičke počas horúceho dňa v Pekingu v stredu 19. júla 2023. FOTO TASR/AP A man drinks a bottle of water as he rests on a bench on a sweltering hot day in Beijing, Wednesday, July 19, 2023. (AP Photo/Andy Wong)

Zdroj: Andy Wong