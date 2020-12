V Alpách napadla prvá, extrémne bohatá snehová nádielka. V Taliansku a Rakúsku museli dokonca vyhlásiť klamitný stav. Informoval o tom portál iMeteo.sk.

Mimoriadnu nádielku, ktorá môže dosiahnuť aj 2 metre snehu, predpovedali pre Alpy meteorológovia už týždeň dopredu. Predpovede sa zatiaľ plnia, pričom v niektorých oblastiach môže sneh dosiahnuť dokonca až 4 metre.

Kritická situácia je od dnešného rána, pričom snežiť začalo už v noci. V talianskych Dolomitoch museli dokoca uzatvoriť niekoľko ciest, obyvatelia boli vyzvaní, aby ostali vo svojich domoch.

Enormous snow totals in the Alps right now. This video is from @alois_holzer from Heiligenblut, Austria 🇦🇹pic.twitter.com/ROp4lgUZV2