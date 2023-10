WA 10 Washington - Zamestnanci stavajú drevenú tortu na počesť 99. narodenín bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera na severnom trávniku Bieleho domu vo Washingtone v sobotu 30. septembra 2023. Carter, v poradí 39. americký prezident, oslávi svoje 99. narodeniny v nedeľu 1. októbra. FOTO TASR/AP Workers work on a wooden cake display on the North Lawn of the White House, Saturday, Sept. 30, 2023, in honor of former President Jimmy Carter's 99th birthday this weekend. Carter America's 39

Zdroj: Manuel Balce Ceneta