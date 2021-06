Blog s názvom "From the Desk of Donald J. Trump" (Z pracovného stola Donalda J. Trumpa) prestal natrvalo fungovať po necelom mesiaci. "Už sa neobnoví," povedal pre americkú televíziu CNBC Jason Miller.

Podľa jeho slov išlo mala táto stránka len dočasne poslúžiť "širšie zameraným snahám" o obnovenie Trumpovej prítomnosti v prostredí sociálnych sietí, na ktorých v súčasnosti pracuje jeho štáb. Konkrétnejšie informácie o týchto snahách však neposkytol.

Miller neskôr naznačil, že znefukčnenie blogu je prípravou na vstup Donalda Trumpa na niektorú z internetových sociálnych platforiem. "Áno, je to tak. Pozorne sledujte, čo sa bude diať!" napísal Jason Miller na Twitteri.

Jednoducho koncipovaný blog, prostredníctvom ktorého mohol exprezident zverejňovať svoje príspevky, fungoval od 4. mája na exprezidentovej webovej stránke donaldjtrump.com. Jeho priaznivci mohli následne tieto príspevky zdieľať aj na sociálnych sieťach, ktoré predtým Trumpove používateľské účty zablokovali.

TrFacebook, Twitter, Instagram, YouTube a Snapchat zablokovali účty Donalda Trumpa po tom, ako jeho stúpenci 6. januára vtrhli do budovy washingtonského Kapitolu. Reagovali tým na Trumpom stále opakované, ničím nepodložené tvrdenia a zmanipulovaní vlaňajších prezidentských volieb v USA a s nimi súvisiace riziko podnecovania násilností.

Spustenie blogu bolo pôvodne Trumpovým štábom prezentované ako vznik dôležitej komunikačnej platformy, ktorá bude "majákom slobody" v čase "mlčania a lží". Na stránkach, kde bol pôvodne blog, je už len formulár, prostredníctvom ktorého sa môžu záujemcovia zaregistrovať na odber Trumpových príspevkov.