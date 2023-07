WA 59 Narátchivát - Hasiči zasahujú po rozsiahlom výbuchu v sklade so zábavnou pyrotechnikou v provincii Narátchivát na juhu Thajska v sobotu 29. júla 2023. FOTO TASR/AP A fireman sprays water after an explosion occured at a firework warehouse in Narathiwat province southern Thailand, Saturday, July 29, 2023. A large explosion at a fireworks warehouse in southern Thailand on Saturday killed at least nine people and wounded scores, officials said. (AP Photo/Kriya Tehtani)

Zdroj: Kriya Tehtani