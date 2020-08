Bejrútskym prístavom otriasli 6. augusta dva obrovské výbuchy. Po prvej, menšej explózii, prišla na rad druhá, ktorú zahraničné médiá prirovnávajú k menšej atómovej bombe. Nad prístavom sa objavil biely hríb a tlaková vlna brala so sebou v okruhu 10 kilometrov všetko, čo jej prišlo do cesty.

Výbuch rovnako, ako pred 75. rokmi, prežila iba budova od českého architekta, tentokrát od Jiřího Požára. Výbuch ju síce zasiahol a poškodil, no vzhľadom na to, že sa nachádzala v bezprostrednej blízkosti prístavu, je to pre našich českých susedov obrovský úspech.

Silo v Bejrúte postavila pardubická firma, ktorú postavila v roku 1967. "Som presvedčený, že stavba už nebude dať opraviť. Samozrejme vychádzam iba zo záberov z televízii, ale poznám jej konštrukciu a statický systém. Vypadá to, akoby silo niekto urezal hyperboloidou zvislo nadol, je otvorené vo všetkých častiach. Samozrejme, bude to na posúdení statika, ale nevyzerá to dobre. Myslím, že to budú musieť odstreliť," povedal Jiří Požár, ktorého citovali novinky.cz.

Výbuch v Bejrúte vyšetrujú

Výbuch skladu v prístave libanonskej metropoly Bejrút usmrtil 135 ľudí a ďalších približne 5 000 utrpelo zranenia. Do krajiny začala letecky prichádzať pomoc a libanonskí lídri sa snažia poradiť si s rozsiahlymi škodami po mohutnej explózii, ale aj so šokom obyvateľov. Vyšetrovanie sa momentálne sústreďuje na to, ako sa mohlo stať, že 2 750 ton dusičnanu amónneho, vysoko výbušnej chemikálie používanej v hnojivách, bolo v zariadení uskladnených šesť rokov a prečo sa s tým nič neurobilo