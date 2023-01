Experti upozorňujú na možné plány Putina: V zrejme čoskoro ohlási DRUHÉ KOLO mobilizácie! ×

Ruský prezident Vladimir Putin by mohol v najbližších dňoch - možno už v stredu - oznámiť druhé kolo mobilizácie obyvateľstva do vojny proti Ukrajine. Vyplýva to z analýz, ktoré v stredu zverejnil americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). TASR správu prevzala z agentúry DPA.