Doktor Robert Thornton, profesor konfliktných a bezpečnostných štúdií na King's College London, uviedol pre britský bulvárny plátok The Sun, že mnohí v rámci ruskej bezpečnostnej služby FSB veria, že Vladimir Putin by mal byť odvolaný, pretože strácajú trpezlivosť s jeho vedením.

Podľa britského experta na bezpečnosť a ozbrojené konflikty Roberta Thorntona Putinovi hrozí násilné „zosadenie z trónu". Uviedol, že prezidentova nekompetentnosť v čase vojny, ktorou sa navyše rozhodol sám viesť a riadiť, čím ďalej, tým viac irituje najvyšších ruských predstaviteľov vrátane šéfov Federálnej služby bezpečnosti (FSB) a tajnej služby GRU. Tí by sa s cieľom vyhrať konflikt na Ukrajine mohli rozhodnúť pre dosadenie schopnejšieho vojvodcu a Putina tak postaviť pred ultimátum - dobrovoľne opustiť svoj post, alebo sa nechať zabiť.

Generáli „strácajú trpezlivosť" a „chcú, aby odišiel", povedal po tom, čo ruské sily zastavili snahy o dobytie ukrajinského hlavného mesta Kyjev.

Doktor Thornton pre The Sun povedal , že vybraná skupina vysokopostavených osobností pravdepodobne Putinovi povie, že musí buď odísť z úradu, alebo byť zabitý. Podľa jeho slov by mohli atentát na Putina zvaliť napríklad na srdcový infarkt. Vzhľadom na to, že sa v posledných mesiacoch objavujú správy o Putinovom zlom zdravotnom stave, mohli by tomu podľa Thorntona ľudia uveriť.

