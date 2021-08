Čo sa to s tou našou Európou deje?! Najprv ničivé tornádo na Morave, potom divoké búrky, ktoré v Nemecku spôsobili katastrofické povodne so 184 mŕtvymi, a teraz neskutočné vlny horúčav a s nimi súvisiace lesné požiare.

Zatiaľ čo na Slovensku by sa malo tento týždeň vďaka zamračenému počasiu a dažďom ochladiť a ortuť teplomera by podľa predpovedí SHMÚ nemala presiahnuť 25 stupňov, Európu vo všobecnosti čaká poriadny úpek – vôbec najhorší od 80. rokov!

Podľa meteorológov by mal starý kontinent zasiahnuť príval teplého vzduchu zo severnej Afriky, pričom vo vlastnej šťave by sa ako prvé malo variť Taliansko, neskôr Grécko, Bulharsko a Turecko. Teploty by sa mali pohybovať až na úrovni 45 stupňov, ba dokonca sa hovorí o tom, že by mal padnúť nový teplotný rekord. Ten momentálne držia Atény, kde 10. júla v roku 1977 namerali 48 stupňov Celzia, vôbec najviac v celej Európe.

„Päťdesiatky sú reálne. Silný južný vietor nazývaný Sirocco pretiahne teplotu z Afriky do Talianska, ba až k Rumunsku. Nebude možné rozlíšiť, či ste na Sahare alebo v Grécku,“ varuje nemecký odborník Jan Schenk. „Globálne otepľovanie je tu,“ dodal aténsky klimatológ Stavros Solomos.

„Vlny horúčav budú častejšie, rovnako tak tropické noci, kedy teplota neklesne pod 25 až 30 stupňov,“ dodal. Grécko dokonca, ako vôbec prvá krajina Európy, vytvorilo úrad komisára pre horúčavy, aby zefektívnilo boj proti spaľujúcemu živlu.

Klimatické zmeny v podope extrémnych horúčav zažili ešte pred Európanmi na vlastnej koži aj Američania, pričom v Kanade padlo až 130 teplotných rekordov a jeden historický a absolútny – 49, 6 stupňa Celzia. O život v dôsledku vysokých teplôt prišlo najmenej 60 ľudí. „Niečo takéto by bez ľudského pričinenia skrátka nebolo možné,“ myslí si klimatológ Mike Kendon zo Svetovej meteorologickej organizácie, pričom dodáva, že uplynulý rok 2020 bol jedným z troch vôbec najteplejších v histórii meraní.

