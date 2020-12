Niektoré európske krajiny zaviedli pred sviatkami tvrdý lockdown a tesne pred Vianocami sa rozhodli spraviť nečakaný krok - pandemické opatrenia začali postupne uvoľňovať. Jedným z príkladom je napríklad susedné Rakúsko alebo Česko. Tvrdý lockdown pred Vianocami znížil v týchto krajinách počet denných prípadov, čo sa dalo viac-menej očakávať.

V Rakúsku po trojtýždňovom lockdowne znova otvorili škôlky, základné školy, obchody, múzeá, knižnice, ako aj viaceré služby vrátane kaderníctiev. Vianočné sviatky (24. - 26. decembra a Silvester) budú smieť Rakúšania sláviť v skupinkách až do desať osôb, nezávisle od počtu domácností.

Česi síce predĺžili núdzový stav až do 11. januára 2021, obchody, bary, reštaurácie však zostávajú otvorené aj naďalej. Rovnako ako predošlé dve krajiny, aj Briti si chcú naplno užiť vianočné sviatky a v jednotlivých okresoch postupne otvárajú bary aj reštaurácie.

Nákupné centrá nielen v celej Európe zažívajú pred sviatkami obrovský nával ľudí a majú dvojnásobné tržby. To, že by boli zatvorené aj počas sviatkov, si mnohí ani len nevedia predstaviť.