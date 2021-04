Európska komisia nemusí predĺžiť zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca o nákupe vakcín proti covidu, a to pre opakované oneskorovanie dohodnutých dodávok.

Zmluva aktuálne platí do konca júna. Uviedol to v nedeľu eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton, ktorého citovala agentúra AFP. "Mojou prioritou ako manažéra pre vakcíny je to, aby firmy, s ktorými uzatvárame zmluvy, realizovali dodávky načas," uviedol Breton pre televíznu stanicu BFMTV. Zdôraznil, že exekutíva EÚ zaujíma k problematike vakcín pragmatický prístup.

Európska komisia objednala 120 miliónov dávok vakcín od AstraZenecy pre prvý štvrťrok a 180 miliónov pre druhý štvrťrok roku 2021. Avšak v prvom štvrťroku firma dodala iba 30 miliónov dávok, čo spôsobilo problémy všetkým členským krajinám EÚ. Na druhý štvrťrok avizovala dodanie iba 70 miliónov dávok. Breton preto naznačil, že zmluva s AstraZenecou, ktorej platnosť sa končí 30. júna, nemusí byť opätovne predĺžená.

"Nič nie je ešte definitívne, budeme pokračovať v rokovaniach," dodal eurokomisár. Podčiarkol, že prípadné nepredĺženie zmluvy nebude nijako súvisieť s medicínskymi aspektmi vakcíny od AstraZenecy, pretože jej prínosy podľa európskych expertov prevyšujú možné vedľajšie účinky.

Francúzska ministerka priemyslu Agnes Pannierová-Runacherová už v piatok označila za pravdepodobné, že EÚ nepredĺži dohodu s AstraZenecou na rok 2022. Zároveň Dánsko, ako prvá európska krajina, oznámilo, že už túto očkovaciu látku nebude používať vzhľadom na jej veľmi zriedkavé závažné vedľajšie účinky.