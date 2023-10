V pondelok na sociálnej sieti X eurokomisár pre rozšírenie Olivér Várhelyi oznámil, že vyplácanie rozvojovej pomoci pre Palestínčanov Európska komisia dočasne zastavila a prehodnocuje pomoc v celkovej výške 691 miliónov eur.

Desiatky európskych novinárov žiadalo od hovorcu Európskej komisie Erica Mamera vysvetlenie, prečo Várhelyi takéto dôležité oznámenie poskytol iba cez sociálnu sieť X (bývalý Twitter) a nie na tradičnej tlačovej konferencii s priestorom na doplňujúce otázky.

The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point.



There can be no business as usual.



As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

⤵️