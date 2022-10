Európska únia Rusov nešetrí, štáty pripravujú pre Kremeľ ĎALŠIE sankcie, čoho sa budú týkať? ×

Členské krajiny EÚ sa predbežne dohodli na novom súbore sankcií voči Rusku, ktorý by mal zahŕňať aj cenový strop pre ruskú ropu. Veľvyslanci členských štátov by mali konečný text schvaľovať v stredu dopoludnia. S odvolaním sa na diplomatické zdroje to uviedol spravodajský server Politico, od ktorého TASR informácie prevzala.