Informovala o tom agentúra AFP. "Musíme urobiť všetko pre to, aby sme odvrátili skutočné riziko veľkého hladomoru a humanitárnej katastrofy. A urobíme to, že opäť zvýšime humanitárnu pomoc pre Afganistan, a to o 100 miliónov eur," uviedla Leyenová k Afganistanu, ktorý po nedávnom odchode západných vojsk obsadilo militantné hnutie Taliban.

V súvislosti s pandémiou koronavírusového ochorenia COVID-19 Leyenová povedala, že Európska únia daruje chudobnejším krajinám ďalších 200 miliónov dávok vakcín, a to do polovice budúceho roka.

Okrem toho podľa nej Európska únia usporiada na budúci rok, počas francúzskeho predsedníctva v EÚ, summit o obrane. "Je načase, aby Európa postúpila na ďalšiu úroveň," dodala.