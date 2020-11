KK24 Oxford - Na videosnímke jedna z prvých osôb počas testovania novej vakcíny na koronavírus SARS-CoV-2 23. apríla 2020 v Oxforde. Británia začala vo štvrtok na ľuďoch klinicky testovať novú vakcínu na koronavírus SARS-CoV-2, ktorú vyvinuli vedci z Oxfordskej univerzity. Tím výskumníkov na Oxfordskej univerzite začne s produkciou vakcíny ešte pred ukončením testovania a do septembra chce pripraviť zásielku s miliónom vakcín. FOTO TASR/AP Screen grab taken from video issued by Britain's Oxford

Zdroj: Pool