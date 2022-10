"Je to ďalšie gesto, ktoré potvrdzuje odhodlanie Európskej únie podporovať Ukrajinu vo víťazstve v tejto vojne a tiež v jej snahách o obnovu a európsku budúcnosť," napísal na sociálnej sieti Twitter ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. Poďakoval sa za to predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a lotyšskému podpredsedovi Komisie Valdisovi Dombrovskisovi.

The #EU has just signed a Memorandum of Understanding on providing €5B in macro-financial assistance. Grateful to @vonderleyen & @VDombrovskis for such decision. This is another gesture of the EU determine to support 🇺🇦 in winning this war, rebuilding & pursuing European future.