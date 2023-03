Európska centrálna banka (ECB) možno zváži zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby na 4 %, ak by jadrová inflácia v eurozóne zotrvávala na súčasnej vysokej úrovni. Povedal to guvernér belgickej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Pierre Wunsch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

"Ak sa jadrová inflácia bude držať na úrovni nad 5 %, akú zaznamenávame dnes, a ak nebudeme mať jasné signály, že táto inflácia ide nadol, budeme musieť urobiť (v menovej politike) ešte viac," povedal Wunsch na tlačovej konferencii centrálnej banky.

Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií, potravín, alkoholu a tabakových výrobkov, sa v eurozóne dostala na 5-percentnú úroveň v októbri a vo februári sa už posunula na rekordných 5,6 %.

To znamená, že rast cien, za ktorým boli pôvodne energie, už zasahuje väčšie oblasti ekonomiky. Dôvodom je zvyšovanie miezd.

ECB zvýšila depozitnú sadzbu na ostatnom zasadnutí začiatkom februára o 50 bázických bodov na 2,5 % a už na tomto zasadnutí naznačila, že v marci ju môže posunúť o ďalších 50 bodov.

Toto plánované zvýšenie potvrdila tento týždeň aj šéfka ECB Christine Lagardová.

Wunsch tak teraz zopakoval svoj názor, ktorý vyjadril pred mesiacom, a to, že ak sa jadrová inflácia bude naďalej pohybovať okolo 5 %, ECB by mala zvážiť to isté, čo iné centrálne banky ako americký Fed a britská BoE už urobili.

"Osobne si myslím, že sa nebude dať vylúčiť ani zvýšenie na 4 %. Určite však nebudem dopredu uvádzať, kam by sa sadzby mali uberať, dokiaľ nebude jasný ďalší vývoj jadrovej inflácie," dodal šéf belgickej centrálnej banky.